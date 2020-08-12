شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشيخ المصلح يوضح نصيب مَن يترك بعض النوافل من الجنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، هل يبني الله بيت لمَن يترك بعض النوافل ويصلي بعضها

قال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ).

وأضاف : لكن من يترك بعض النوافل لن يحقق العدد المطلوب ولكنه يأجر عليه.