شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية بمناسبة تولي الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية الأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية بمناسبة تولي الملك سعود، رحمه الله، مقاليد الحكم في الرياض ١٣٧٣هـ /(١٩٥٣م). أظهرت صورة تاريخية الأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية بمناسبة تولي الملك سعود، رحمه الله، مقاليد الحكم في الرياض ١٣٧٣هـ /(١٩٥٣م). وظهر في الصور الأمراء : " الأمير فيصل بن تركي - الأمير نواف بن بد العزيز - الأمير فهد بن سعد - الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - الأمير فهد بن عبدالعزيز - الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

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