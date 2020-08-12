الموارد البشرية تضبط 1029 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس.. وتوضح العقوبة

حددت طريقتين للإبلاغ عن المخالفين..
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ضبط (1029) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن المخالفة رقم 33 تنص على قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال.
واستكملت: تمنع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.
وأضافت أن مجموع الزيارات 1029 زيارة، ومجموع المخالفات 1029 مخالفة، كما يمكن تقديم البلاغات عبر 19911 أو عن طريق بوابة معًا للرصد.
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