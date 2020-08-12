300 مخطوطة تعرضها مكتبة المؤسس

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب» فهرس المخطوطات»، في سياق توثيق جميع المخطوطات التي تقتنيها المكتبة، وعرض وتحديث بياناتها العلمية أمام الدارسين والباحثين، بشكل منهجي وعلمي منظم.

ويقع الكتاب الذي يمثل الجزء الأول (الطبعة الأولى 2020)، في 664 صفحة تعرض فيه المكتبة بيانات المخطوطات التي تحمل الأرقام من (-1 300) من مجلدات المخطوطات الأصلية.

وطبقا لفريق العمل الذي أعد الكتاب فقد تمت إعادة الفهرسة من جديد، حيث جاء في مقدمة الكتاب: «رأينا أن تصدر فهارس مخطوطات المكتبة من جديد، ويكون ترتيبها بحسب رقم الحفظ للجميع، وكل عنوان يأخذ صفحة واحدة فقط، وبحسب التجربة مع الجزء الأول فإن عدد المخطوطات المفهرسة 300 مجلد، تحوي 651 عنوانا وهذا يفيدنا بأن العدد الكلي للمجلدات ربما يكون أكثر من 15 مجلدا لتضم 5 آلاف مخطوط غير مجلدات الكشافات».

ويحتوي الكتاب على مخطوطات ومؤلفات كثيرة للبخاري والبوصيري والرازي وابن هشام صاحب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، والسيوطي، والمطرزي، والتوزي والجادري والمارديني، وابن مالك صاحب الألفية في النحو، والسنوسي والسجلماسي، وابن الصباغ صاحب الدرر الصباغية في شرح الأجرومية، وغيرهم من الأدباء واللغويين والعلماء في كل مجال.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كانت قد أصدرت من قبل من فهارس المخطوطات أربعة أجزاء ولكنها كثيرة الملاحظات، من حيث المصورات الورقية والميكروفيلمية وهي مخطوطات جهات أخرى، ووجود تصويبات في فهرسة بعض العناوين في المجلدات الأربعة، مما استدعى إعادة الفهرسة من جديد والاستفادة مما سبقت فهرسته.