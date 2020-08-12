مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الدعم لمتضرري اليمن وانفجار بيروت

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

مواجهة كورونا في اليمن

سلّم المركز للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، بهدف دعم وتحسين قدرات الوزارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا «كوفيد19-» في مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعات الرابعة والخامسة على أقنعة واقية (كمامات N95)، وكمامات عادية وقفازات وملابس وقائية، ومضخات محاليل، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات أخرى كالمطهرات والمعقمات، إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي.

وعبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل للقطاع الصحي لحضرموت خاصة ولجميع محافظات الجمهورية اليمنية عامة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد الكثيري أن الدفعة الجديدة تعد امتداداً للمساعدات الأخوية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة هذا الوباء، وهي مساعدات نوعية ستسهم في تعزيز الخدمات في مراكز العزل العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

دعم متضرري السيول

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الساحل الغربي أدت إلى تدفق سيول جارفة تسببت في تدمير منازل وتضرر مخيمات النازحين في بعض مديريات محافظة الحديدة.

وجرى أمس توزيع 100 خيمة، و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 متضرر من النازحين في مخيمات: بني جابر، والجيشة، والحيمة الواقعة في مديريتي الخوخة والتحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأشاد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال برامج التدخلات الطارئة لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار التي كان لها بالغ الأثر في التعافي المبكر للمتضررين.

تعاون مع الفاو

أنهى المركز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مركز الإنزال السمكي في مديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.

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وكان المركز قد أطلق أعمال إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي الشهر الماضي؛ حيث سيستفيد منه أكثر من 8,400 أسرة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين رزقها، كما سيمكنهم من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتهم من المركز بدلًا من السفر لمسافات طويلة وتكبّد العناء في البحث عن مراكز إنزال أخرى بعيدة.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70,000 أسرة يمنية، وفقًا لاحتياجات سبل عيش السكان الذين يقطنون في المناطق الريفية من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.

عيادة طبية متنقلة

وقع المركز مشروعا تنفيذيا لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وقال مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي في تصريح صحفي: «استمرارًا للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة تم وبفضل الله توقيع عقد مشروع تنفيذ العيادات المتنقلة في مديرية وعلان وهي إحدى المناطق المحررة حديثًا من الميليشيات الحوثية، مبينًا أن هذه العيادات ستخدم النازحين في مديرية وعلان ومن حولها ممن هم بحاجة إلى عناية طبية.

أبرز مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والمستفيدين

* مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين: 11,520 مستفيدا

* المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن: 183.543 ما تم نزعه

* المساعدات المقدمة للزائرين في المملكة: 13.734.656.982 مستفيدا

* برنامج الأطراف الصناعية: 5875 مستفيدا