صحة القصيم: أوقعنا عقوبة ضد شركة التغذية

23:00 الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ضوئية لما نشرته «دوت الخليج» أكد مدير إدارة التغيير والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي المحارب أنه تم إيقاع العقوبة على شركة التغذية التي وردت لحوما فاسدة إلى مستشفى الرس. وقال في رد على ما نشرته «دوت الخليج» حيال الواقعة: إشارة إلى ما نشر بصحيفة «دوت الخليج» بعنوان: «لحوم فاسدة بمستشفى حكومي» بتاريخ 11 أغسطس 2020 نفيدكم: أن شركات التغذية تخضع للإشراف والرقابة المباشرة من قبل مشرفي قسم التغذية بالمستشفيات، وتتم وفق آلية مستمرة تضمن جودة الغذاء وفقاً لمعايير وزارة الصحة، وأن هذه المتابعة أسهمت في رصد دجاج داخل «الفريزر» منتهي الصلاحية لقيام الشركة المتعهدة بالتغذية بمستشفى الرس بتوريد كميات مما أدى لتراكمها، لتتم مصادرتها وإتلافها حسب النظام المتبع، وإيقاع العقوبة على شركة التغذية بحسب الأنظمة والتعليمات.



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