الهند وباكستان تشيدان بجهود المملكة لإقامة فريضة الحج

نوه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي بالجهود التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية تجاه فيروس كورونا

تحقيق مقاصد الشريعة

وأوضح الدكتور القاسمي أن المملكة أقامت فريضة الحج لهذا العام وحققت مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام، مبينًا أن قيادة المملكة أولت خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار جل اهتمامها وبذلت الغالي والنفيس لخدمتهم ورعايتهم.

وأكد الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية أن حج هذا العام الاستثنائي سخرت فيه المملكة كل الإمكانيات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة وسلامة.

التفاني في إقامة الحج

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أكد رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش أن المملكة تفانت في إقامة الحج وعدم تعطيله رغم الظروف الراهنة حرصا على إقامة الفريضة وسلامة وأمن الحجاج.

ونوه في تصريح له بهذه المناسبة بالخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج، والتجهيزات التي تم توفيرها مع تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة متناهية، مؤكدا أنها كانت محل تقدير كل المسلمين بالعالم، واصفا هذه المنجزات بغير المستغربة على المملكة التي تشرف قادتها بخدمة الحرمين الشريفين لعقود طويلة.

وأكد الدكتور عبدالكريم بخش أن الخطوات التي قامت بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في منع وباء كورونا منذ بداية الجائحة التي أعطت مؤشرًا كبيرًا للعالم على إنسانية المملكة وتاريخها الطويل في نشر الخير وحماية الإنسان والحرص على سلامته، مشيرا إلى أن القرار الملكي بتحمل نفقات العلاج للمواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة هو رسالة تجسد إنسانية الملك سلمان وعظمته.