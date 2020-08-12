مشاريع تصريف الأمطار تفشل في التصدي لأمطار ذي الحجة

في الوقت الذي نفذت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها في مناطق ومحافظات المملكة جملة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تصريف مياه الأمطار لحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الأمطار والسيول خلال العام الماضي 2019، كشفت الأمطار التي هطلت خلال شهر ذي الحجة الحالي في بعض مناطق المملكة عدم تصدي هذه المشاريع وفشلها في احتواء كميات هطول الأمطار.

مقارنة بالعام الماضي

بالمقارنة مع إجمالي كميات الأمطار في العام الماضي البالغة 56392.27 ملم فإن كمية الأمطار هذا العام حتى يوم 15 ذي الحجة بلغت 43954.15 ملم ما يعني أنها أقل من العام الماضي، ورغم ذلك فإن المشاريع الحالية لم تنجح في احتواء هذه الكميات من الأمطار.

ووفقا لما سجلته محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي منذ بداية العام الحالي 1441 جاءت منطقة عسير كأكثر مناطق المملكة هطولا للأمطار بـ 11471.33 ملم ما يعادل نسبة 26.1% من إجمالي كميات الأمطار، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 9907.68 ملم بنسبة 22.5%، ثم منطقة جازان بـ 9808.45 ملم بنسبة 22.1%، ووفقاً لبيانات وزارة البيئة سجلت خمس مدن سعودية أعلى معدل في كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية عام 1441 وحتى 15 ذي الحجة، تصدرتها العارضة من منطقة جازان بـ 567.2 ملم، ثم ريدة بمنطقة عسير بـ 510 ملم، ثم القنابير بمنطقة جازان بـ 497.8 ملم، ثم طريق الشفاء الدائري بطائف بمنطقة مكة المكرمة بـ 484.4 ملم، وحلت خامساً الفارس من جازان بـ 476.6 ملم.

292 عبارة جديدة

أوضحت بيانات صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي اطلعت عليها "دوت الخليج" عن تنفيذ الأمانات التابعة لها في مناطق المملكة عدداً من مشاريع البنية التحتية وشبكات تصريف الأمطار، والتي تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الأمطار والسيول خلال العام الماضي 2019، تضمنت 292 عبارة جديدة منها 147 على الطرق الرئيسية و 145 على الطرق الفرعية، و 17 جسور مشاة جديدة منها 10 على الطرق الرئيسية و 7 الطرق الفرعية، و 5 أنفاق جديدة جميعها على الطرق الرئيسية، و 16 جسرا جديدا منها 12 على الطرق الرئيسية و 4 على الطرق الفرعية، إضافة إلى شبكات لتصريف الأمطار بإجمالي أطوال 6.119.854 كيلومترا طوليا في جميع مناطق المملكة بلغت منها الشبكات الرئيسية 4.095.877 والشبكات الفرعية 2.023.977

إجمالي كميات الأمطار خلال عام 1441

- 43954.15 ملم

- 1761 محرم

- 4500.4 صفر

- 8896.65 ربيع أول

- 3078 ربيع الآخر

- 731.7 جمادى الأولى

- 806.59 جمادى الآخرة

- 1701.8 رجب

- 3386.4 شعبان

- 3778.9 رمضان

- 3169.66 شوال

- 808.46 ذو القعدة

- 11334.59 في 15 يوما من ذي الحجة

كمية الأمطار خلال العام الماضي 1440: 56392.27 ملم

قائمة المدن الأكثر هطولا للأمطار

- 567.2 العارضة بمنطقة جازان

- 510 ريدة بمنطقة عسير

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- 497.8 القنابير بمنطقة جازان

- 484.4 طريق الشفاء الدائري بطائف بمنطقة مكة

- 476.6 الفارس من جازان

مشاريع البنية التحتية والتصريف المنفذة من قبل الأمانات في 2019

- 292 عبارة

- 5 أنفاق

- 16 جسرا

- 17 جسر مشاة

- 6.119.854 أطوال شبكات تصريف الأمطار

مجموع كميات الأمطار على مناطق المملكة

- 11471.33 عسير

- 9907.68 مكة المكرمة

- 9808.45 جازان

- 4575.8 الباحة

- 2024.75 الرياض

- 1643.89 المدينة المنورة

- 1033.3 القصيم

- 1006.8 تبوك

- 888.37 حائل

- 522.79 المنطقة الشرقية

- 454.3 الحدود الشمالية

- 404.6 الجوف

- 212.09 نجران