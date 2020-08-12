افتتاح حراج التمور بمدينة سكاكا غدا

من جهتها، أكدت أمانة المنطقة تهيئة السوق بالكامل وجاهزيته للافتتاح وخدمة المستفيدين من منتجي التمور والمتسوقين، وفق أفضل المواصفات، وأوضحت أن أي استفسار أو طلب مساعدة من خلال مراجعة إدارة الأسواق بالأمانة.
وكان أمير الجوف قد وقف على مشروع سوق حراج التمور بمدينة سكاكا، واطلع على وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه، واستمع من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى شرح عن سير العمل والترتيبات النهائية لتسليم الموقع، ووجه بمضاعفة الجهد لافتتاح السوق يوم غدٍ لخدمة المواطنين والمقيمين.
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