إلزام المدارس الأهلية بتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها

استأنفت وزارة التعليم تنفيذ قرار إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية والذين يصل عددهم إلى نحو 4 آلاف مدير مكلف من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية بعد عام من تمديد العمل بهذا القرار بعد أن أصدرت الوزارة، مؤخرا، خطابا يقضي بتطبيق قرار إلزام المدارس الأهلية والعالمية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.

وكانت الوزارة قد أجلت تنفيذ القرار الذي كان يفترض أن يبدأ بمرحلته الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالعام الدراسي 1439 - 1440، والمرحلة الثانية لقادة المدارس الثانوية بالعام الدراسي 1440 -1441، بعد أن استلمت الوزارة قيادة إدارة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، حيث تم إيقاف العمل بالقرار وتمديد فترة عمل المديرين في مدارسهم الأهلية التي وجهتهم لها وزارة التعليم ليرجع بذلك جميع المديرين المعينين لإداراتهم التعليمية التابعين لها بدءا من العام الدراسي القادم والذي سيبدأ بداية العام الهجري الجديد.

ضوابط التعيين

كانت وزارة التعليم قد حددت في وقت سابق ضوابط تعيين قائدي المدارس الأهلية، بحيث يكون العقد المبرم بين قائد المدرسة ومالكها مرهونا بموافقة إدارة التعليم الأهلي على تعيين المرشحين وصدور قرار مدير التعليم بالتكليف، كما يمكن أن يتولى ملاك المدارس قيادتها إذا تطابقت مع شروط الوزارة الصادرة، بشرط التفرغ التام لقيادة المدرسة والتواجد الدائم في المقر، كما تضمنت الضوابط أن يكون المرشح لقيادة المدرسة سعودي الجنسية ومتفرغاً لمهام القيادة بشكل تام، وألا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في الميدان التربوي بمدة لا تقل عن 4 أعوام كمعلم في مدارس أهلية أو حكومية، ويفضل حصول المرشح على دورات تدريبية في المجال التربوي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية كحد أدنى أو لغة المنهج المقرر للمدارس العالمية والبرامج الدولية.

التربية الخاصة

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حددت الوزارة شروطا خاصة للتكليف بمدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة، بحيث تكون لمن لديه مؤهل جامعي بذات التخصص، كما تكون الأفضلية لمن لديه خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلا قبل ترشيحه، وألا يكون المرشح قد صدرت عليه أحكام سابقة بالطرد سواء من خدمة حكومية أو مدرسة أهلية أو عالمية، وألا يكون صدر بحقه عقوبة خلال ثلاثة أعوام سابقة.

آلية الترشح

أشارت أنظمة الوزارة إلى الآليات والإجراءات التي تعتمد لترشيح قائدي وقائدات المدارس وفق شروط معينة تتضمن أن يرشح مالك المدرسة قائداً متفرغاً لكل مرحلة على حدة، على أن يتم رفع طلبات الترشيح لمكتب إدارة التعليم الأهلي قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل، ويتم إصدار قرار التكليف من قبل مدير التعليم لمدة عام دراسي واحد يكون فيها تحت التجربة، ويُعفى من ذلك من لديه خبرة في قيادة المدارس الحكومية أو الأهلية أو الإشراف التربوي، على أن يتم التجديد من قبل مدير التعليم لفترات أخرى لمن تجاوز سنة التجربة، بحيث تُنهى خدمات قائد المدرسة في حال حصوله على تقييم أداء أقل من 80% خلال فصلين دراسيين، أو في حال تعمده مخالفة الأنظمة المعمول بها من قبل وزارة التعليم، أو وجود خلل في سير المدرسة وضعف الأداء، أو في حال ثبوت مخالفة قانونية أو أمنية أو فكرية على قائد المدرسة.