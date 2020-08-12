44500 مخالفة تجارية وبلدية في جدة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيدا بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لكافة الجهات القطاعات الأمنية والصحية والخدمية. واستمع نائب أمير المنطقة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا إذ عقدت قرابة 80 اجتماعا رئيسيا وفرعيا ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية وتم رصد ما يزيد على 44500 مخالفة تجارية وبلدية. كما اطلع على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية حتى زوال هذا الوباء، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.



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