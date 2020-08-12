أمير نجران يدشن مشروع إعادة حدود الوادي الكريم

قال أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال تدشينه مشروع إعادة حدود وادي نجران وتطويره: «نحن في بحر هذا الوادي الممتد من جبال نجران الشماء إلى رمال الربع الخالي بطول يتجاوز 112 كيلومترا نعتز جميعا أن نطلق عليه اسم (الوادي الكريم)، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عبر الاتصال المرئي.

حدود الوادي

يهدف المشروع إلى إعادة حدود الوادي داخل النطاق العمراني بطول يتجاوز 51 كيلومترا، بعد إزالة التعديات والتجاوزات على حرمه، إضافة إلى دراسة تطوير ضفافه، ليكون محط جذب استثماري واقتصادي وسياحي. وأكد أمير المنطقة أهمية هذه المرحلة بقوله «نجدُ من الواجبِ علينَا أن نسعى، وبدعمٍ من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إلى جعلِ الوادي رئة نجران، ومتنفس الأهالي والزوار، ومحط إبداعِ الشباب، ولنجعله مثالاً ونموذجا حيًّا لبرنامج جودةِ الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030».

كما شهد أمير نجران المعرض المصور لمشروع الوادي، ومراحله، في جولة يرافقه فيها أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان.

إعادة مسار الوادي

قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عبر الاتصال المرئي: «يحق لنا أن نفخر بتدشين مشروع إعادة حدود وادي نجران وتطويره بعد اكتمال مراحل العمل فيه، وفق ما تم من دراسات ومصورات جوية، تم إقرارها واعتمادها من أمير المنطقة، وأن هذا المشروع جاء بناء على توجيهات أمير نجران، وما أقره مجلس المنطقة بجلسته غير العادية، ومشاركة الجهات المعنية، وذلك بإعادة مسار الوادي إلى طبيعته بناء على الدراسة المعدة من أمانة المنطقة، التي حددت عرض الوادي المناسب لضمان سلامة الجميع، والاستفادة من ثرواته المائية والزراعية، والتي تستهدف توسعته من الجانبين داخل النطاق العمراني، بطول 51.5 كيلومترا.

وأشار الوزير إلى ما قدمته الوزارة من دراسة لتطوير ضفاف الوادي لينعكس إيجابًا على مكتسبات دوت الخليج، ويحقق الراحة والرفاهية ورغد العيش لسكان المنطقة، ونشاهد اليوم جريان لسيول وادي نجران بشكل انسيابي، ونأمل إعادته إلى وضعه الطبيعي، لأن سر نجاح المشاريع والسعي لجني التقدّم والازدهار مرتبط بالعمل والإتقان.

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معلومات عن وادي نجران

* واحد من أكبر أودية المملكة وأكبر أودية نجران

* يقسم مدينة نجران لقسمين شمالي وجنوبي

تأتي روافده من جبال الحجاز والهضاب المحيطة بالمنطقة

* يمتد مسافة 180 كيلومترا إلى الشرق ابتداء من مصبه في السهول حيث ينتهي في الربع الخالي

* يبلغ متوسط عرضه في السهول 1000 متر.