محام: مقطع السخرية من المعلمين جريمة معلوماتية

أكد المحامي عبدالكريم القاضي في تصريح لـ»دوت الخليج» أن كل كلمات أو عبارات تخالف الآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية، بأي وسيلة كانت من وسائل التواصل الاجتماعي ما من شأنه الإساءة فهي جريمة معلوماتية وصورة من صورها كإنتاج مادة سلبية مسيئة أو الإعداد لإنتاج هذه المواد، أو الإرسال والبث أو إعادة نشر ما من شأنه الإساءة والخروج عن الآداب العامة، يستحق عليها العقوبة والتأديب وفق نظام الجرائم المعلوماتية.
وجاء تعليق المحامي على خلفية ظهور شاب سعودي في مقطع فيديو وهو يسخر من المعلمين بألفاظ سيئة.
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