معالجة تسربات مستشفى عمران

وكان مواطنون، أبلغوا «دوت الخليج»، أمس، بتكرار طفح مياه الصرف الصحي في محيط سور المستشفى بشكل مستمر، رغم سحبه بواسطة صهاريج، ونقله إلى مصب للصرف الصحي، مؤكدين أن تلك الحلول مؤقتة، وغير مجدية، ولمدة محدودة لا تتجاوز بضع ساعات، وسرعان ما تعود تلك التسربات والتجمعات إلى وضعها السابق.
بدوره، أبان المتحدث الرسمي في صحة الأحساء عبدالرحمن السدراني لـ«دوت الخليج»، أن جهات الاختصاص في المديرية، وقفت على الموقع، وتولت شفط المياه خلف سور المستشفى في حينه، وهو ناتج عن عدم توفر نظام صرف صحي في المنطقة المحيطة خارج حرم المستشفى، لافتاً إلى أن ذلك خارج عن إرادة المديرية.
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