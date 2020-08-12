مكافحة الذباب بأحياء مكة والمشاعر

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بحملة مكثفة لمكافحة الذباب واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية منه والحد من انتشاره وذلك من خلال أعمال الرش ووضع المصائد اللازمة في المرافق العامة بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. وأوضح مدير عام الإصحاح البيئي م.محمد باحارث أن الحملة جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الذباب بعد موسم حج كل عام، مبينا أن الأمانة بدأت بهذه الحملة لمكافحة الذباب بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتاريخ 20/12/1441 وسوف تستمر لمدة شهر، وسوف تكون فترات العمل مقسمة إلى فترتين صباحية (من 6 ص إلى 11 ص) ومسائية (من 5 م إلى 9 م).



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