السعودية اليوم / مصر تسجل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة



القاهرة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

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القاهرة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 1109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.//انتهى//00:37ت م0227

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