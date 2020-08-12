

جيزان 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

تشارك طالبات من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة جازان في المؤتمر الدولي للصحة العامة الذي تنظمه الجمعية الأمريكية للصحة العامة سنوياً بأمريكا، خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر 2020م ويحضره عدد من أبرز العلماء والمختصين بمجال الصحة العامة على مستوى العالم.

وأوضح وكيل كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة للشؤون الأكاديمية والمشرف على مشاركة الجامعة في المؤتمر الدكتور يحيى الأمير أن المشاركة تتمثل في الورقة العلمية التي تقدمها الخريجة من الكلية أماني بنت زارع شحار، تحت عنوان "الوصف المبني على نظريات لجودة النوم لعينة من طلاب الكليات بجامعة جازان باستخدام نظرية مراحل تغيير السلوك"، باستخدام نظرية التغيير ، التي تعد من أهم النظريات المستخدمة لتغيير السلوك الصحي وأكثرها شيوعاً، وتركز على أن أي سلوك لا بد أن يمر بمراحل للتغير وخلال فترات زمنية محددة لكل مرحلة.

وأشار إلى أن هناك خمس مراحل يمر بها الشخص للوصول إلى التغيير الإيجابي في "السلوك الصحي" تبدأ من مرحلة ما قبل التأمل وفي هذي المرحلة يكون الشخص غير واع بالسلوك السلبي الذى يمارسه أو غير مقتنع بالتغيير، ثم ينتقل لمرحلة التأمل عندما يفكر بجدية بأهمية التغيير وممارسة سلوك صحى جديد، ثم مرحلة الاستعداد للتغير يليها التغيير ثم المحافظة على السلوك الجديد، مبيناً أن لكل مرحلة إستراتيجيات تستخدم للمساعدة على نقل الشخص للمراحل التالية.

وقدم الدكتور الأمير شكره لإدارة الكلية ولمعالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني لتشجيعه ودعمه الكبير لطلبة الجامعة، بما يعزز من دور الجامعة في بناء الإنسان، من خلال تطوير مجالات البحث العلمي وتعزيز أهميته لدى الطلبة، وللطالبات المشاركات في الورقة العلمية وهن: أماني زارع شحار، وروان حسن هاشم، ودلال علي مباركي، وأماني علي وافي، وأشواق أحمد كعبي.

// انتهى //

00:04ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طالبات جامعة جازان يشاركن بالمؤتمر الدولي للصحة العامة بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.