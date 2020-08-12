السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يصدر قراراً بإنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة المنطقة



بريدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، قراراً بإنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة المنطقة.

وأكد سموه على أن إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، من خلال تحقيق كل جانب مرتبط بالقانون ووفق كوادر متخصصة وكفاءات عالية، ستسهم بإذن الله إلى تحقيق تطلعات القيادة كافة ـ أيدها الله ـ , مبيناً أن تلك الخطوة تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة , ومن خلال تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة , وبما يتناسب مع حجم الأعمال القانونية المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية , مشيراً الى أن تلك الخطوة ستسهم في الانسجام مع تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية تجاه تطبيق الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن خطوة إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة منطقة القصيم سيسهم وعبر قانونيين متخصصين في تطبيق كل ما يتعلق بالجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال بجودة عالية , بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتطوير ورفع كفاءة الأداء في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

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23:11ت م

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