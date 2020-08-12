السعودية اليوم / الأمين العام للكشافة العربية يقف على جهود كشافة لبنان في مواجهة أزمة بيروت



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

التقى الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مُدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي اليوم بوزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان .

وتناول اللقاء جهود الكشافة اللبنانية والدعم الكشفي العربي والدولي خلال الأيام الماضية عقب الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت ودور الحركة الكشفية العالمية والعربية لتقديم المساعدة حتى انتهاء هذه الأزمة.

// انتهى //

22:48ت م

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