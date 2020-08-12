السعودية اليوم / تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس 21 حالة إصابة، جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 1738 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 52 وفاة.

// انتهى //

22:21ت م

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تونس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس 21 حالة إصابة، جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 1738 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 52 وفاة.// انتهى //22:21ت م0213

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