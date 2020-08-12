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نفط الكويت: تسرب محدود قرب الكيلو 18 من الدائري السابع
أكدت الشركة أن العمل جارٍ لعزل مصدره
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة نفط الكويت، أمس الثلاثاء، عن حدوث تسرب نفطي محدود قرب الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع، قائلة: إن العمل جارٍ لعزل مصدر التسرب.
وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق مع السلطات المعنية تتعامل مع التسرب حسب الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت الشركة، في بيانها، أن الوضع آمن وتحت السيطرة، مؤكدة حرصها على الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.
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