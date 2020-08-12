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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الثلاثاء، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 12:55 AM
"مجاهد": إجمالي الحالات بلغ 95834 بينهم 54888 متعافيًامصر تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الثلاثاء، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.
، مصر تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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