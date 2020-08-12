محمد بن مسعود - الدمام - أحالتها لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة ضبطت "صحة حائل" مقيمة عربية؛ مارست مهنة الطب بشكل مخالف. وأشارت "صحة حائل" في حسابها على "تويتر" إلى أن المقيمة امتهنت مهنة طبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة. وأضافت: المقيمة تمارس عملها بإحدى المنشآت الصحية الخاصة. وأحالت "الصحة" الطبيبة المقيمة المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق، وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام. فيما لم تشر "الصحة" من خلال تغريدتها إلى الإجراءات المتخذة بحق المنشأة الصحية الخاصة التي سمحت للمقيمة بالعمل بإحدى عياداتها رغم مخالفتها. 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 12:23 AM Advertisements أحالتها لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة "صحة حائل" تضبط مقيمة تمارس التجميل بشكل مخالف "صحة حائل" تضبط مقيمة تمارس التجميل بشكل مخالف ضبطت "صحة حائل" مقيمة عربية؛ مارست مهنة الطب بشكل مخالف. وأشارت "صحة حائل" في حسابها على "تويتر" إلى أن المقيمة امتهنت مهنة طبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة. وأضافت: المقيمة تمارس عملها بإحدى المنشآت الصحية الخاصة. وأحالت "الصحة" الطبيبة المقيمة المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق، وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام. فيما لم تشر "الصحة" من خلال تغريدتها إلى الإجراءات المتخذة بحق المنشأة الصحية الخاصة التي سمحت للمقيمة بالعمل بإحدى عياداتها رغم مخالفتها. الكلمات المفتاحية ، "صحة حائل" تضبط مقيمة تمارس التجميل بشكل مخالف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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