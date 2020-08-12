، " القرني" لـ "الخليج 365" : "الاتحاد" يحتضر وإدارة النادي هشة وتفتقد للخبرة و"البلوي " غير مرحب به ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بسرعة تشكيل لجنة إنقاذ ما يمكن إنقاذه

شنّ الكاتب الرياضي عبد الرحمن القرني المعروف بميوله الاتحادية هجوماً شرساً على إدارة الاتحاد الحالية متهماً إياها بأنها تفتقد للخبرة وأن النادي معها يحتضر.

وقال القرني في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " :الاتحاد فنياً يحتضر وهذا نتاج تراكمات منذ بداية الموسم الذي لم تكن الإدارة تمتلك الخبرة الواسعة في إعداد الفريق بالشكل الذي يجعله على الأقل قادراً على الظهور بشكل أفضل مما نراه "

وأضاف:" لا يوجد من أعضاء الإدارة من يملك الخبرة للتخطيط والتعامل نفسياً مع اللاعبين بشكل يتمثل في شحذ الهمم للخروج بمستوى على الاقل يجعله في مراكز الوسط ومن ثم الارتقاء به في المستقبل للعودة لوضعه الطبيعي ناهيك عن خيارات اللاعبين المتواضعة سواء من الأجانب أو المحليين".

وتساءل القرني :" هل يعقل وانت تريد الخروج من مراكز المؤخرة أن تتعاقد مع لاعب عاطل مثل بوني ليس جاهزاً بدنياً ولا فنياً".

وأكمل :"قس على ذلك بقية الخيارات الاجنبية الأخرى إضافة للاستغناء عن لاعبين محليين تم تأسيسهم في النادي كأحمد عسيري وباجندوح وعدم التعاقد مع من هو أفضل منهما ".

وتابع القرني :" ناهيك عن الخطأ الفادح في معسكر الفريق الأخير لاستئناف الدوري في مدينة أبها حين عانى الفريق من فوضى فنية وعدم تنفيذ سليم لبرنامج المعسكر رغم أنه كان على الورق سليم وتم التخطيط فيه لوديات متدرجة الا انها لم تكن مفيدة ناهيك عن الخطأ الجسيم وعودة الفريق من ابها قبل اسبوعين من مباراة الفريق الأولى التي أقيمت امام أبها في أبها وخسرها الفريق بسبب التغيير البيولوجي الذي طرأ على اللاعبين والذي اكده مدرب ابها الشابي بعد المباراة واستفادته من هذا الخطأ".

كما تحدث عن تواجد حامد البلوي في جهاز الكرة بالنادي معتبراً اياه قراراً خاطئاً موضحاً أن العلاقة بينه وبين اللاعبين ليست على ما يرام وأن كثيراً منهم متذمر من وجوده.

واختتم القرني حديثه عن الحل لخروج الفريق من أزمته حيث قال :" من وجهة نظري لخروج الاتحاد من الأزمة هو تشكيل لجنة إنقاذ تقف بجانب الإدارة إن لم تقدم استقالتها لبعض الخبرات الاتحادية امثال المهندس حاتم باعشن وعبد الله بكر وأحمد جميل مثلاً من أجل شحذ همم اللاعبين في المباريات المتبقية وإعطائهم بعض خبراتهم للخروج من هذا المأزق".