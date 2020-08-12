محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مدارس التحفيظ و"التربية الخاصة" وأبناء المعلمين المتوفين اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لمدارس التحفيظ والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين بمبلغ إجمالي يفوق مليوني ريال لشهري شوال وذي القعدة لعام 1441هـ.

وقال "آل شريم" إنه سيتم إيداع تلك المبالغ المالية في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- يوم غدٍ الأربعاء. وقدم خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناؤنا الطلاب والطالبات، وثمّن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته الدائمة ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة. وامتدح "آل شريم" الجهود المبذولة من المساعدين وقسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها وتقنية المعلومات لإنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه. مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف أكثر من مليوني ريال للطلاب والطالبات محمد طيران الخليج 365 2020-08-11 اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لمدارس التحفيظ والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين بمبلغ إجمالي يفوق مليوني ريال لشهري شوال وذي القعدة لعام 1441هـ.

وقال "آل شريم" إنه سيتم إيداع تلك المبالغ المالية في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- يوم غدٍ الأربعاء. وقدم خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناؤنا الطلاب والطالبات، وثمّن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته الدائمة ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة. وامتدح "آل شريم" الجهود المبذولة من المساعدين وقسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها وتقنية المعلومات لإنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه. Advertisements 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 11:29 PM تشمل مدارس التحفيظ و"التربية الخاصة" وأبناء المعلمين المتوفين تشمل مدارس التحفيظ و"التربية الخاصة" وأبناء المعلمين المتوفين اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لمدارس التحفيظ والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين بمبلغ إجمالي يفوق مليوني ريال لشهري شوال وذي القعدة لعام 1441هـ.

وقال "آل شريم" إنه سيتم إيداع تلك المبالغ المالية في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- يوم غدٍ الأربعاء. وقدم خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناؤنا الطلاب والطالبات، وثمّن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته الدائمة ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة. وامتدح "آل شريم" الجهود المبذولة من المساعدين وقسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها وتقنية المعلومات لإنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه. ، مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف أكثر من مليوني ريال للطلاب والطالبات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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