شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تغرد بـ«العربية»: «فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حساباً رسمياً على منصة تويتر باللغة العربية يستهدف الجمهور السعودي تحت اسم @inspirethewld، وذلك بهدف التعريف بدور المملكة المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

وتترأس المملكة مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.