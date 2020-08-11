أمطار رعدية وغبار اليوم والأرصاد تعلن التفاصيل

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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