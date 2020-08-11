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التجارة تشهر بصاحبة مؤسسة ووكيلها أُدينا بالغش في أجهزة الاتصالات
عرضا توصيلات وشواحن وسماعات جوالات مقلدة
متابعات الخليج 365 - واس
شهرت وزارة التجارة بصاحبة مؤسسة ووكيلها من جنسية بحرينية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات والعلامات التجارية، وثبوت تورط القائمين على المنشأة الواقعة بحي المرسلات في الرياض بحيازة وعرض توصيلات وشواحن وسماعات جوالات مقلدة، وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل أي بيانات تجارية.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وحثت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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