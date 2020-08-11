2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة تسوية المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام من المدنيين.

وقالت التقاعد: إن المعاش يُحسب على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) ÷ 480.

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ولفتت إلى أنه تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشًا أكبر.

كما تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) تمنح معاشًا أكبر.

ولحاسبة المعاش اضغط هنا.

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