رئاسة المملكة لـ مجموعة العشرين تطلق حسابًا بالعربية على تويتر

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حساباً رسمياً على منصة تويتر باللغة العربية يستهدف الجمهور السعودي تحت اسم @inspirethewld من هنا وذلك بهدف التعريف بدور المملكة المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

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وتترأس المملكة مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد – 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصادي دولي، يقام سنوياً وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، 75 % من التجارة العالمية و 65 % من سكان العالم، كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.

وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات؛ مسار الشيربا Sherpa Track الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي Finance Track الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ووكلاؤهم وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية. وأخيراً، مجموعات التواصل Engagement Groups وهي مجموعات مستقلة تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرون والباحثون، وتتضمن مجموعات المشاركة: مجموعة الأعمال (B20)، مجموعة الشؤون المدنية (C20) ،مجموعة العمل (L20)، مجموعة العلوم (S20)، مجموعة الفكر (T20)، مجموعة المرأة (W20)، مجموعة الشباب (Y20)، مجموعة الشؤون الحضرية (U20).

وللحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: هنا.

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