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تجربة لميزة منع الرد على تغريدة تويتر
بهدف منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بالمحادثات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت شركة تويتر ميزة إخفاء الردود Hide Replies لمستخدميها حول العالم.
واستعرض المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد تلك الميزة عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال: تجربة لميزة منع الردود على التغريدة أقدر اختار أشخاص محددين يردون أو أمنع الكل، وبهذه التغريدة محد يقدر يرد.
والهدف من هذه الميزة هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة، حيث سيكون المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة خاصة تظهر على التغريدات.
وكانت تويتر قد أطلقت هذه الميزة الجديدة بنشر تغريدة لها وعلقت عليها بالقول: “لو أردت توثق حسابك رد على هذه التغريدة”.
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