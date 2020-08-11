شكرا لقرائتكم خبر 300 مخطوطة نادرة تعرضها مكتبة الملك عبدالعزيز في أحدث إصداراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب «فهرس المخطوطات»، في سياق توثيق جميع المخطوطات التي تقتنيها المكتبة، وعرض وتحديث بياناتها العلمية أمام الدارسين والباحثين، بشكل منهجي وعلمي منظم.

ويقع هذا الكتاب الذي يمثل الجزء الأول (الطبعة الأولى 2020)، في 664 صفحة تعرض فيه المكتبة بيانات المخطوطات التي تحمل الأرقام من (1- 300) من مجلدات المخطوطات الأصلية.

ووضعت حقول الفهرسة في كل مخطوط ضمن إطار منهجي مرتب يتضمن رقم الحفظ، الفن وهو تصنيف المخطوطة لأي علم تنتمي، والعنوان، والمؤلف، من دون ألقاب ولا كنى ويكون ثلاثيا أو رباعيا على الأكثر مع تاريخ الوفاة بالهجري فقط، والناسخ، وتاريخ النسخ، ومكان النسخ، والخط، ثم التجليد، وعدد الأوراق، ومقاس الصفحة، وعدد الأسطر، وبداية المخطوطة، ونهاية المخطوطة، والمراجع، والبيانات الأخرى.

وطبقا لفريق العمل الذي أعد الكتاب فقد أعيدت الفهرسة من جديد، حيث جاء في مقدمة الكتاب «رأينا أن تصدر فهارس مخطوطات المكتبة من جديد، ويكون ترتيبها بحسب رقم الحفظ للجميع، وكل عنوان يأخذ صفحة واحدة فقط، وبحسب التجربة مع الجزء الأول فإن عدد المخطوطات المفهرسة 300 مجلد، تحوي 651 عنوانا وهذا يفيدنا بأن العدد الكلي للمجلدات ربما يكون أكثر من 15 مجلدا لتضم 5 آلاف مخطوط غير مجلدات الكشافات».

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ويحتوي الكتاب على مخطوطات ومؤلفات كثيرة للبخاري والبوصيري والرازي وابن هشام صاحب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، والسيوطي، والمطرزي، والتوزي والجادري والمارديني، وابن مالك صاحب الألفية في النحو، والسنوسي والسجلماسي، وابن الصباغ صاحب الدرر الصباغية في شرح الأجرومية، وغيرهم من الأدباء واللغويين والعلماء في كل مجال.

وبحسب الإحصائية الواردة في مقدمة الكتاب فإن أكثر المخطوطات جاءت في مجال الشعر 115 مخطوطة، ثم النحو 65، وأصول الدين 56، فيما تضمن الطب والفلسفة والهندسة مخطوطة واحدة لكل مجال، مع وجود مخطوطات متنوعة في الفقه والحديث، والسيرة النبوية، والتاريخ، والأدعية والأذكار، والفلك والمنطق، والتجويد، والتفسير، والقراءات، وقد بلغ عدد مجلدات المخطوطات طبقا للفهرس 300 مجلد، وعدد العناوين 651 عنوانا، كلها باللغة العربية، باستثناء21 باللغة التركية القديمة، و2 باللغة الفارسية.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أصدرت من قبل من فهارس المخطوطات أربعة أجزاء ولكنها كثيرة الملاحظات، من حيث المصورات الورقية والميكروفيلمية وهي مخطوطات جهات أخرى، ووجود تصويبات في فهرسة بعض العناوين في المجلدات الأربعة، مما استدعى إعادة الفهرسة من جديد والاستفادة مما سبقت فهرسته.