وزير التعليم يوجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد

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وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري إن الوزير وجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية العام الحالي.
إلى ذلك اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني، معايير التعليم الالكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني، واللتين تهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الالكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب الكتروني.
وأفاد آل الشيخ خلال رئاسته للاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز بأن اعتماد المعايير واللائحة يشكل مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التعليم الالكتروني بالمملكة، موضحا أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني بكفاءة وفاعلية، وضمن آلية لضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب الممارسات العالمية والتوجه العالمي نحو التعليم الالكتروني، ورؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على تنمية القدرات البشرية.
وأضاف أن المعايير ولائحة التراخيص اللتين اعتمدتا هما ثمرة جهود وتنسيق وتعاون مع الجامعات السعودية والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة، ومن خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في التعليم الالكتروني بالمملكة، كما تعدان بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المركز، وخطوة مهمة في سبيل تطوير وتنظيم وحوكمة عملية التعليم والتدريب الالكتروني بالمملكة.
وجرى خلال الاجتماع إطلاق الهوية الجديدة للمركز، التي بنيت على ثلاثة عناصر، وهي تعزيز الثقة في برامج التعليم الالكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.
من جانبه عبر مدير عام المركز الوطني للتعليم الالكتروني الدكتور عبدالله الوليدي عن شكره وتقديره لوزير التعليم، ولأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المقدرة، التي أثمرت إخراج هذه المعايير واللائحة بالصورة اللائقة، التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير مستوى التعليم والتدريب الالكتروني بالمملكة، والارتقاء به.
أبرز ما وجه به الوزير:
- استمرار الصرف على من تخرج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
- استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بعد.
- يرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.
- تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.
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