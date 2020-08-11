50 نموذج عمل رقمي مبتكرا بختام برنامج «رواد التقنية»

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ويسعى البرنامج الذي تدعمه وترعاه الوزارة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، إلى الإسهام في إيجاد حلول أعمال رقمية لتمكين رواد الأعمال عن طريق تقديم حزمة من الخدمات التقنية، والتمويلية، والإرشادية في التقنيات وبرامج تطوير الأعمال بمشاركة نخبة من الشركاء من القطاعات المختلفة وخلق أسواق رقمية مبتكرة.
من جهته أثنى وكيل الوزار لتنمية القدرات الرقمية، الدكتور أحمد الثنيان، على جهود الشباب السعودي المشارك في البرنامج على مدى الأشهر الماضية، وشغفهم بالعمل ودعم أهداف البرنامج بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وما أظهره شباب وفتيات المملكة في اندفاعهم نحو ابتكار حلول رقمية وشغفهم في الإسهام في رحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، مشيدا بالدعم والرعاية اللذين حظي بهما البرنامج من قبل بعض الجهات العاملة في القطاع والأخرى ذات الصلة. ولفت إلى أن برنامج رواد التقنية سيكون له أثره المباشر في نشر ثقافة الابتكار التقني، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار، ومن ثم دعم توجهات المملكة الساعية لأن تكون ضمن قائمة الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم.
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