السعودية | إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في هذا الموعد

شكرا لقرائتكم إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بموعده المحدد الأول من ديسمبر المقبل، وذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المشرف العام على نادي الإبل.

أعلن ذلك، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، وقال "إن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده المحدد 1 ديسمبر 2020 تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيها".

ورفع بن حثلين شكره وتقديره لولي العهد المشرف العام على نادي الإبل على توجيهه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في موعده المحدد، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه بالإبل وما تمثله من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي والدول العربية.

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موروث عريق

وبين بن حثلين أن الأمير محمد بن سلمان، قدم كل الدعم للنادي ليقوم بمهامه الرئيسة في الحفاظ على قيمة هذا الموروث وتعزيز مكانة الإبل والقائمين عليها الذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المهرجان (في نسخه الأربع الماضية) استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع أنحاء العالم.

وأفاد أن تفاصيل المسابقات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشاركين وملاك الإبل والعاملين في القطاع.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام في الصياهد الجنوبية ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.