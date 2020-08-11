بتوجيهات ولي العهد.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اول ديسمبر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:16 مساءً - أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة بموعده المحدد الأول من ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وقال ابن حثلين: “إن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيها”.

ورفع بن حثلين شكره وتقديره لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل على توجيهه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في موعده المحدد، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه بالإبل وما تمثله من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة.

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وبيّن بن حثلين أن ولي العهد قدّم كل الدعم للنادي ليقوم بمهامه الرئيسة في الحفاظ على قيمة هذا الموروث وتعزيز مكانة الإبل والقائمين عليها الذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع.

وأفاد بن حثلين بأن تفاصيل المسابقات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشاركين وملاك الإبل والعاملين في القطاع.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام في الصياهد الجنوبية، ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألفا من من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات، أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.