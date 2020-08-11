وزير التعليم يعتمد معايير التعليم الإلكتروني ولائحة ترخيص برامج التدريب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 37 زيارة

اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني، ومعايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية.

وقال آل الشيخ إن اعتماد المعايير واللائحة يمثل مرحلة جديدة في التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية، وذلك ضمن آلية ضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب النمط العالمي.

وأشار إلى أن اعتماد اللائحة والمعايير تم من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في التعليم الإلكتروني بالمملكة، مؤكدًا أنها بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

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