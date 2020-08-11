وزير الصناعة: الدعم الحكومي ساهم في توظيف 471 مواطناً وإضافة 1.15 مليار ريال استثمارات صناعية الشهر الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 35 زيارة

قال وزير الصناعة بندر الخريف إن استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام ساهم في توظيف 471 مواطنا خلال شهر يوليو الماضي، مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.

وأضاف أن القطاع الصناعي خلال نفس الشهر، ورغم ظروف الجائحة، استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

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وجاءت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية (15 ترخيصا)، ثم صناعة المطاط واللدائن (13 ترخيصا)، فالصناعات التحويلية الأخرى (10)، وصناعة الأثاث (7 تراخيص)، ثم باقي الصناعات.