“سكني” يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 23 مشروعاً خلال يوليو الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:16 مساءً - واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة بعدد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو.

وشمل التسليم خلال هذا الشهر 23 مشروعًا في 11 منطقة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم فلل جاهزة في مشروع إسكان الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروع القنفذة في مكة المكرمة.

وأضاف البرنامج أنه تم تسليم مشروعين في المنطقة الشرقية، وتحديدًا حفر الباطن والأحساء، ومشاريع إسكان بريدة وعنيزة والمذنب وعيون الجواء والبدائع في القصيم، بالإضافة إلى مشروع الضاحية في جازان ومشاريع إسكان عرعر ورفحاء وطريف في الحدود الشمالية.

وشملت عمليات التسليم مشروعات إسكان العلا في المدينة المنورة، وإسكان الحائل في منطقة حائل ومشروعي تبوك وتيماء في تبوك، بالإضافة إلى آخرين في سكاكا والقريات بالجوف، وأخيرًا مشروع إسكان نجران.

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وتتوزع مشاريع الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة، حيث تبلغ 42 مشروعًا، وتوفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “الفيلا” تصل مساحتها إلى 2500 متر.