صور نادرة للملك سلمان يرافقه ولي العهد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 61 زيارة

نشر حساب متخصص في نشر صور الأسرة الحاكمة على “إنستغرام” صوراً نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أمير منطقة الرياض.

وأظهرت الصور مرافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخادم الحرمين الشريفين ونائب أمير منطقة الرياض آنذاك الأمير سطام بن عبدالعزيز رحمه الله.

كما ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجانب أخويه الأمير سعود بن سلمان والأمير تركي بن سلمان.

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