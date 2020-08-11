- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 11:34 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.
، معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.