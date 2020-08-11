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بتوجيهات مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، قامت فرق الرقابية الميدانية لحراس المراعي والغابات خلال فترة هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة بحصر الأشجار التي تضررت وسقطت جراء العواصف والأمطار وإعادة تشجيرها وحتى لا تكون عرضة من قبل المخالفين لنظام المراعي والغابات لإعادة تشجير 180 شجرة بوادي ملل و37 شجرة بوادي الفرع.
ووجه مدير "بيئة المدينة" شكره لجميع العاملين بالوحدات والمكاتب بالمنطقة وللمتعاونين من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمحافظة على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأشجار.
وحث الجميع على المتابعة وبذل الجهد الميداني والتعاون مع جميع الجهات المختصة لتطبيق جميع العقوبات الواردة بالنظام وحث جميع المواطنين الابلاغ الفوري عن أي مخالف لنظام المراعي والغابات على الرقم المجاني 8002472220
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 11:21 PM
أشارت إلى إعادة تشجير 180 شجرة بوادي ملل و37 في وادي الفرع
بتوجيهات مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، قامت فرق الرقابية الميدانية لحراس المراعي والغابات خلال فترة هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة بحصر الأشجار التي تضررت وسقطت جراء العواصف والأمطار وإعادة تشجيرها وحتى لا تكون عرضة من قبل المخالفين لنظام المراعي والغابات لإعادة تشجير 180 شجرة بوادي ملل و37 شجرة بوادي الفرع.
ووجه مدير "بيئة المدينة" شكره لجميع العاملين بالوحدات والمكاتب بالمنطقة وللمتعاونين من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمحافظة على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأشجار.
وحث الجميع على المتابعة وبذل الجهد الميداني والتعاون مع جميع الجهات المختصة لتطبيق جميع العقوبات الواردة بالنظام وحث جميع المواطنين الابلاغ الفوري عن أي مخالف لنظام المراعي والغابات على الرقم المجاني 8002472220
، "بيئة المدينة": حصر الأشجار المتضررة جراء العواصف والأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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