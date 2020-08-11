، "عسيري": ٤ كواكب تزين السماء في أغسطس وتشاهد بالعين المجردة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها "الزهرة" ألمع جرم سماوي ليلاً بعد القمر ويظهر فوق الأفق الشرقي

تشهد سماء شهر أغسطس الحالي وجود أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

ويعد الزهرة ألمع جرم سماوي ليلاً بعد القمر، ويظهر طوال الشهر فوق الأفق الشرقي قبل الفجر. بينما يظهر المريخ بلونه الأحمر فوق الأفق الشرقي حوالي منتصف الليل طوال الشهر. في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، إن المشتري يبدأ، وإلى الشرق منه زحل، في الظهور معًا فوق الأفق الجنوبي الشرقي من بعد غروب الشمس وحتى وقت متأخر من الليل طوال الشهر.

مع ملاحظة أن المشتري أشد لمعانًا من زحل. ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في الوقت نفسه حوالي منتصف الليل.

وأضاف:"يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية في 13 أغسطس وعندها تصل المسافة الزاوية بين الشمس والكوكب بالنسبة للأرض إلى 45.8 درجة، بينما تصل شدة لمعانه إلى (4.4-) . وتعد الاستطالة القصوى الفرصة الأنسب والوقت الملائم لرصد الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر".

وأوضح أنه يحدث تقارب ظاهري بين الزهرة والقمر في صباح 15 أغسطس وبين المشتري والقمر في صباح 29 أغسطس. ومن جهة أخرى يقترن كوكب زحل مع القمر عند الساعة 7:32 من مساء 29 أغسطس، وعندها تصل المسافة الزاوية بين الجرمين إلى 2.2 درجة. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما ببعض ظاهريًا عندما يقعان على خط الطول السماوي نفسه.

وبين أنه في حال استخدام التلسكوب يمكن رصد أقمار جاليليو الأربعة التابعة للمشتري والبقعة الحمراء والأحزمة الممتدة على استوائه كما يمكن رصد حلقات زحل وعدد من أقماره. في حين يمكن رصد القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ، وملاحظة أن الزهرة يمر بمراحل تشبه إلى حد ما أطوار القمر.