شروط بنك التسليف وكيفية الحصول على قرض الزواج والأسرة برقم الهوية

قامت المملكة العربية السعودية بتأسيس بنك التسليف بأمر ملكي في عام 1971، وكان حينها رأس مال البنك خمس ملايين ريال سعودي، وكان هدف تأسيس بنك التسليف وقتها تقديم القروض الاجتماعية.

بنك التسليف

يقوم بنك التسليف بدعم المشروعات الصغيرة، وأيضاً أصحاب الحرف والمهن بتقديم قروض بدون فائدة. يقوم بنك التسليف بدعم فني وإداري للمشاريع الصغيرة بهدف تطوير المشروع، ورفع معدل نجاح المشروع. يعمل بنك التسليف على تشجيع المواطنين على الادخار، وأيضاً الشركات ويقوم بإيجاد كل الطرق لنجاح المشاريع التابعة له. يقوم أيضاً بنك التسليف التابع للمملكة العربية السعودية، بدعم المواطنين ذات الدخل المتوسط بتقديم لهم القروض بدون أي فوائد. يقوم بنك التسليف أيضاً بدعم المشاريع متناهية الصغر، ومساندتها، لتطوير المشاريع وتحقيق النجاح. بنك التسليف يقوم بإعطاء قروض بدون فائدة أيضاً للجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية.

فروع بنك التسليف

بنك التسليف لديه فروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بنك التسليف لديه أكثر من 26 فرع في جميع مدن المملكة العربية السعودية، سوف نذكر جميع المدن التي يوجد بها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية .

مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الدمام، المدينة المنورة، مكة المنورة، مدينة تبوك، مدينة الجوف، مدينة نجران، مدينة بريدة، مدينة الأحساء، مدينة الخرج، مدينة القريات، مدينة ينبع، مدينة النماص، مدينة المجمعة، مدينة عرعر، مدينة وادي الدواسر، مدينة حفر الباطن، مدينة جازان، مدينة حائل.