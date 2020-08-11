شكرا لمتابعة خبر عن تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):من غير المعروف متى وُلدت الأميرة سارة السديري والدة الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله".
وذكر حساب تاريخ آل سعود، إن " والدة الملك عبدالعزيز هي الأميرة سارة السديري، علماً أنها ولدت في العقد السابع من القرن الثالث عشر للهجرة ولا يُعرف بالتحديد في أي عام وتوفيت في عام 1327هـ/1910م " .
وأضاف: " إذا كان الملك عبدالعزيز ولد عام 1293هـ/1877م، فمن المستحيل تكون والدته ولدت عام 1900م، ومن ولدت في عام 1900م هي الأميرة حصة السديري والده سيدي الملك سلمان " .
وتابع : " وجدة الملك عبدالعزيز لأمه هي حصة بنت مهنا بن صالح النويران " .
وأشار إلى أن الأمير مساعد بن عبدالرحمن هو الوحيد من أخوة الملك عبدالعزيز الذي استلام منصب وزير، وأستلم منصبي وزير الداخلية ووزير المالية .
كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.