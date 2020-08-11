شكرا لمتابعة خبر عن تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

من غير المعروف متى وُلدت الأميرة سارة السديري والدة الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله".

وذكر حساب تاريخ آل سعود، إن " والدة الملك عبدالعزيز هي الأميرة سارة السديري، علماً أنها ولدت في العقد السابع من القرن الثالث عشر للهجرة ولا يُعرف بالتحديد في أي عام وتوفيت في عام 1327هـ/1910م " .

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وأضاف: " إذا كان الملك عبدالعزيز ولد عام 1293هـ/1877م، فمن المستحيل تكون والدته ولدت عام 1900م، ومن ولدت في عام 1900م هي الأميرة حصة السديري والده سيدي الملك سلمان " .

وتابع : " وجدة الملك عبدالعزيز لأمه هي حصة بنت مهنا بن صالح النويران " .

وأشار إلى أن الأمير مساعد بن عبدالرحمن هو الوحيد من أخوة الملك عبدالعزيز الذي استلام منصب وزير، وأستلم منصبي وزير الداخلية ووزير المالية .