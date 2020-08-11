شاهد.. إعلان مطعم في مكة يستعرض النساء بشكل غير لائق بدلًا من المنتج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أثار إعلان لمطعم في مكة موجة غضب عارمة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار إعلان لمطعم في مكة موجة غضب عارمة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وأظهر الفيديو المطعم الذي يبيع "الشاورما" كما ظهر ولكن مع تسليط الضوء على العاملات ومفاتنهن. وطالب المغردون بمحاسبه المسؤول عن صناعة هذا المحتوى غير اللائق.

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