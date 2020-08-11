شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مُسنة لبنانية على موقف متطوع سعودي قرر توصيل المساعدات لها بسيارة خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثّق مقطع فيديو، موقف إنساني للمتطوعين السعوديين ضمن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يوصل المساعدات إلى لبنان.

وأوضح الفيديو، قرار أحد المتطوعين بتوصيل المساعدات عبر سيارة خاصة إلى منزل المستفيدة المُسنة؛ لكبر سنّها وعدم قدرتها على حمل المساعدات وحدها.

وتفاجئت المواطنة اللبنانية، بقرار المتطوع، وتأثرت بموقفه، مُثنية على موقفه.

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وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء، تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .