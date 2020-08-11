المرور : نصائح للسائقين عند تعطل المركبة على الطرق العامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نصائح للسائقين عند تعطل المركبة على الطرق العامة. قدمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نصائح للسائقين عند تعطل المركبة على الطرق العامة. وقالت إدارة المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " يجب أن تقف بجانب الطريق وأضئ أنوار المركبة التنبيهية وضع مثلث الظوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى. واضافت : كما يجب أن تتصل بالطوارئ لطلب المساعدة وتجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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