شكرا لمتابعة خبر عن القطاع الصناعي يوظف 471 سعودي ويستغنى عن 1904 وافد رغم «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف وزير الصناعة بندر الخريف عن تحقيق أرقام إيجابية في القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بالتوطين. كشف وزير الصناعة بندر الخريف عن تحقيق أرقام إيجابية في القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بالتوطين. وقال "الخريف" : "بفضل الله ثم استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، استطاع القطاع الصناعي خلال شهر يوليو ورغم ظروف الجائحة من توظيف ٤٧١ سعودي مقابل الاستغناء عن ١٩٠٤ وافد".

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