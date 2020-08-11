تحذير أمني عالي المستوى من هذا التطبيق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا أمنيا عالي المستوى بخصوص تحديث أمني في متصفح "غوغل كروم".

أشار المركز الوطني إلى أن كافة القطاعات مستهدفة في التحذير، موضحا أن "غوغل" أصدرت تحديثا لعدد من الثغرات في المتصفح. وفق صحيفة عكاظ

وأكد المركز أن التهديدات تتمثل في تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 84.0.4147.125، مشيرا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

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وأظهر المركز أن طريقة التحديث كالتالي: فتح المتصفح وفي أعلى يسار الشاشة يتم النقر على المزيد ثم مساعدة ثم معلومات عن Google Chrome، إذ إن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل الكلمة.

ويبحث المتصفح عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.

وجوجل كروم متصفح ويب احتكاري، من تطوير جوجل ويعمل على أغلب أنظمة التشغيل، اعتمد بناؤه على المتصفح مفتوح المصدر كروميوم الذي يحتوي على بعض المكونات الجاهزة ذات المصدر المفتوح مثل ويب كيت، والذي كان جوجل كروم يستخدمه حتى الإصدار 27، باستثناء إصدارته لنظام آي أو إس.